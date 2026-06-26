Сын легендарного путешественника Конюхова назвал три места в России, которые нужно посетить

Гора Эльбрус Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Россия — страна колоссальных масштабов и уникальных природных контрастов. Об этом в кулуарах Форума учителей географии в Национальном центре «Россия» заявил Оскар Конюхов, сын легендарного путешественника Федора Конюхова. В беседе с «Абзацем» он выделил три главных направления для обязательного посещения.

«Это Приморский край, обязательно Эльбрус. Я бы еще арктические острова добавил – меня вдохновляет Земля Франца-Иосифа… Мы самая большая страна на планете, у нас самая высокая гора в Европе, самое глубокое озеро, огромные территории, 13 морей. Об этом надо рассказывать», – отметил Конюхов-младший.

Помимо развития внутреннего туризма, эксперт затронул тему школьного образования. Чтобы привить детям любовь к родине и географии, Конюхов-младший предложил ввести практику еженедельных походов. При этом он отметил, что организовывать такие вылазки должен специально обученный человек, способный открыть для школьников самые интересные и неизведанные уголки их регионов.