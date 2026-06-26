В Госдуме прорабатывают новые меры поддержки одиноких родителей: что предлагают

В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки для одиноких родителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме прорабатываются новые меры поддержки одиноких родителей. Об этом ТАСС сообщили сенатор, сопредседатель общественного совета Женского движения партии Дарья Лантратова и депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Отмечается, что около пяти миллионов женщин в РФ воспитывают детей самостоятельно, а также более одного миллиона одиноких отцов. По словам Лантратовой, таким семьям не всегда нужна только прямая финансовая помощь, поскольку на одного родителя ложится и работа, и воспитание ребенка.

"Особенно непросто бывает молодым родителям, а в случае, когда нет бабушек и дедушек, без посторонней помощи обойтись невозможно. Считаем, что здесь должно включаться государство", - сказала Лантратова.

В свою очередь Стенякина отметила, что в стране сформировалась материальная база в дошкольных учреждениях. Женщины предложили организовать круглосуточные группы в детских садах. Она заявила, что развивать такие практики необходимо при условии повышения оплаты труда работников и достойной компенсации. Разработкой предложения занимается партия "Единая Россия".

Ранее сайт KP.RU писал, что в России с 1 июня появится новая семейная выплата. Она предназначена для работающих родителей с двумя и более детьми.