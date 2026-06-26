Путин: Россия гордится мужеством и силой духа участников спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил 26 июня, в пятницу, что страна искренне гордится мужеством, отвагой и силой духа участников специальной военной операции.

«Мы искренне гордимся вашим мужеством, отвагой, силой духа, стремлением самоотверженно служить Отечеству», — говорится в приветствии президента РФ участникам чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди получивших тяжелые ранения бойцов СВО, которое зачитал замминистра просвещения Владимир Желонкин.

Путин подчеркнул, что чемпионат дает возможность участникам расширить профессиональные горизонты и уверенно идти вперед, несмотря на полученные ранения.

Владимир Путин не раз подчеркивал всенародное уважение и гордость за бойцов специальной военной операции. Президент, обращаясь к матери одного из военнослужащих, ранее подчеркнул, что все родители могут по праву испытывать чувство гордости за своих сыновей, выполняющих боевые задачи по защите Отечества. Глава государства добавил, что вся страна разделяет эти чувства.