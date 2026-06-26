В США доктор выиграла 100 тысяч долларов за расшифровку словаря птиц

Исследовательница больше десяти лет записывала звуки зебровых амадин (на фото). Фото: Jürgen & Christine Sohns /imagebroker.com/ Global Look Press

Ученая из США получила премию в 100 тысяч долларов за расшифровку «словаря» птиц. Об этом сообщает The Guardian.

Доктор Джули Эли из Калифорнийского университета в Беркли стала лауреатом премии Coller-Dolittle 2026 года за работу в области двустороннего общения людей и животных. Она изучала зебровых амадин — небольших певчих птиц, которые активно общаются друг с другом.

Эли удалось выделить 11 базовых сигналов в их «словаре» и определить значения этих звуков. Работа показала, что птицы сообщают, кто они и что делают, а также узнают друг друга по индивидуальным «подписям» в голосе.

«Я правда очень польщена», — сказала Эли после получения премии.

Исследовательница больше десяти лет записывала звуки амадин, разделяла их по ситуациям и птицам, а затем использовала машинное обучение. После этого она провела тесты, которые показали: птицы действительно различают смысл сигналов. Иногда они чаще путали звуки с похожим значением, чем просто похожие по звучанию.

Премию запустили в 2024 году фонд Jeremy Coller Foundation и Тель-Авивский университет. Помимо ежегодной награды, фонд учредил главный приз в 10 миллионов долларов за решение задачи полноценного двустороннего общения человека и животных. Среди других финалистов были команды, изучавшие сигналы мышей, бонобо и шимпанзе.

Ранее KP.RU писал, что ученые создали алгоритм искусственного интеллекта, способный распознавать звуки свиней. Такая разработка должна помочь фермерам лучше понимать эмоциональное состояние животных. Исследователи считают, что по звукам можно будет определять, испытывает ли животное стресс или находится в нормальном состоянии.