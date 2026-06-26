NYP: устроивший теракт на ярмарке в Магдебурге врач получил пожизненное Фото: REUTERS.

Уроженец Саудовской Аравии, на протяжении 18 лет живущий в Германии врач, приговорен к пожизненному заключению по делу о наезде на посетителей новогодней ярмарки в Магдебурге.

Суд назначил наказание в виде пожизненного заключения. Прокуратура обвинила его в убийстве шести человек и покушении на убийство сотен других. Ранее стало известно, что теракт был спланирован в течение нескольких недель.

Напомним, в центре Магдебурга в плотную толпу, заполнившую ряды традиционной праздничной ярмарки, на дикой скорости влетел внедорожник BMW.

Как писал сайт KP.RU, результате теракта, который произошел в декабре 2024 года, погибли 9-летний мальчик и пять посетителей новогодней ярмарки, более 200 человек были ранены. Тогда появилась информация, что уроженец Саудовской Аравии имел статус беженца.