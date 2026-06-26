Академик назвал норму артериального давления для здорового человека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Академик РАН, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России Лео Бокерия рассказал, каким должно быть артериальное давление у здорового человека. По его словам, давление может меняться в течение нескольких минут из-за эмоций или физической нагрузки, но у здорового человека оно быстро возвращается в норму — 120 на 80 мм рт. ст., независимо от возраста.

Кардиохирург уточнил, что нормальными считаются показатели 110 на 70 или 110 на 60. Верхнее давление не должно превышать 140, нижнее — 80. Бокерия подчеркнул, что артериальное давление и пульс — жизненно важные показатели, за которыми необходимо следить, как и за весом.

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