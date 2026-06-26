Аллергия на собственный диван развилась у британки из-за редкого расстройства

Кейт Хеган : "Сейчас я могу без риска для жизни есть только около 25 продуктов" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Аллергикам живется тяжело, но обычно у таких людей есть реакции на ограниченный список раздражителей. Пыль, тополиный пух, хлорка, арахис и так далее. Но бывают и случаи, когда этот перечень постоянно расширяется с течением жизни человека. Именно таким редким расстройством страдает 22-летняя Кейт Хеган из Британии, о которой пишет Mirror.

«Сейчас я могу без риска для жизни есть только около 25 продуктов. И мой организм реагирует не только на еду, но и на собственные гормоны, телесные процессы, запахи и изменения температуры», - делится деталями своей сложной жизни Кейт.

У девушки постоянно возникают новые аллергические реакции такой силы, что вполне способны ее убить. Причем вещи, которые всегда были безопасны, в какой-то из дней могут оказаться смертельной ловушкой. Например, недавно у Кейт развилась аллергия на ее же собственный диван, и при соприкосновении с ним голой кожей у нее начался анафилактический шок.

В 2022 году, когда Кейт едва исполнилось 18 лет, ей диагностировали синдром активации тучных клеток (САТК). Среди симптомов, угрожающих жизни, она столкнулась с покраснением лица, проблемами с пищеварением, сильной усталостью, затуманенностью сознания, сыпью, болезненностью кожи, отеком глаз и хрипами.

Для облегчения приступов Кейт ежедневно принимает 15 лекарств. Кроме того, она вынуждена ежемесячно тратить 1000 фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей) на инъекции антител, так как они не входят в покрытие ее страховки. Но главным своим спасением Кейт называет лабрадора Кенни, который внимательно следит за состоянием девушки и чувствует, если у нее приближается приступ. Примерно за 10 минут он начинает беспокойно лаять на нее, и это как раз то время, которое позволяет Хеган принять препараты и избежать смертельного приступа от новой аллергии.

Ранее KP.RU сообщил, что иммунолог рассказала о самых редких видах аллергий, например - на холод или воду.