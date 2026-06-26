Солистка «Маша и медведи» взыскала с шоу «Голос» 300 тысяч рублей за свою песню. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Останкинский суд Москвы взыскал 300 тысяч рублей в пользу солистки группы «Маша и медведи» Марии Макаровой за незаконное использование ее песни «Земля» в шоу «Голос». Об этом свидетельствуют документы официальной инстанции.

Иск был связан с кавер-версией композиции, которая прозвучала в выпуске 13-го сезона шоу Первого канала. После этого выступление разместили на сайте и в соцсетях проекта.

Макарова заявляла, что не давала разрешения на трансляцию песни для неограниченного круга лиц и ее перепевку. По ее словам, в рамках лицензионного договора с Российским авторским обществом она также не передавала третьим лицам право использовать композицию без согласия.

«Суд решил исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с АО "Первый канал" денежную компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 300 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части заявленных требований — отказать», — сказано в документе.

В решении суда отмечается, что песню довели до всеобщего сведения без законных оснований. В сумму компенсации вошли моральный вред и судебные издержки.

Ранее экс-гитарист группы «Ария» Сергей Терентьев подал иск к Первому каналу из-за исполнения песни «Потерянный рай» в передаче «Голос. Дети». Останкинский районный суд Москвы частично удовлетворил требования музыканта о компенсации за нарушение исключительных авторских прав. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы тогда сообщали, что дело касалось также компенсации морального вреда.