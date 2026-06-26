Российские художественные гимнастки отказались от участия в Кубке вызова в Румынии: в федерации назвали причину

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Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова, который проходит с 26 по 28 июня в румынском Клуж-Напоке. Решение связано с грубым нарушением регламента соревнований со стороны организаторов соревнований. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерации гимнастики России.

Как выяснилось, организаторы в устной форме сообщили, что российские спортсмены на арене будут выступать без национального флага и гимна в случае победы.

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии

«Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает Устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии», - напомнила пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин.

В мае этого года в пресс-службе Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) подтвердили, что исполком организации отменил все ранее действовавшие ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в турнирах под своей эгидой.

Ранее Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал всем международным федерациям допускать до юношеских соревнований спортсменов из России и Беларуси.