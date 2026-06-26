В России выявили завозной случай мелиоидоз: как распознать смертельную болезнь

Терапевт Чернышова: лечение мелиоидоза достаточно тяжелое Фото: Shutterstock.

Россиянка, вернувшаяся из Таиланда, заразилась мелиоидозом — редким и опасным инфекционным заболеванием. Пациентка госпитализирована в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор быстро провел диагностику с помощью специальных тест-систем.

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru объяснила специфику недуга. По ее словам, инфекция не передается от человека к человеку или при контакте с животными — заразиться можно только через почву и воду. У здоровых людей мелиоидоз часто протекает латентно. Однако в группах риска, в том числе лица с сахарным диабетом, почечными патологиями, алкоголизмом или ВИЧ, болезнь бьет с максимальной силой.

Диагностика осложняется тем, что симптомы маскируются под другие инфекции. Чернышова подчеркнула, что при ухудшении самочувствия после путевки критически важно сразу сообщить врачу о поездке.

«Лечение данного заболевания достаточно тяжелое. Лечат антибиотиками. Сначала 2–3 недели инъекций, затем 3–6 месяцев таблеток. Это необходимое условие для выздоровления», — отметила специалист.