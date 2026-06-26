Одна ошибка после пилинга может смертельно ударить по коже

Кислотный пилинг должен проводить только квалифицированный врач-косметолог. Фото: DUANGJAN J / Shutterstock / Fotodom

Желание сделать кожу более гладкой с помощью кислотных пилингов может обернуться серьезными последствиями, если проводить процедуру слишком часто или пренебрегать защитой от солнца. Врач-дерматолог, косметолог Василина Миронова рассказала, что неправильное использование пилингов способно повысить риск опасных изменений кожи. Об этом пишет «Абзац».

«Хроническое повреждение клеток – это многократные агрессивные травмы, вызываемые чрезмерными пилингами. Они приводят к постоянному воспалению и стрессу для клеток, нарушают регенерацию», – объяснила Миронова.

По словам специалиста, слишком глубокий или неправильно выполненный пилинг может вызвать химические ожоги, покраснение, жжение, отек, а также привести к стойкой пигментации и рубцам. При этом чрезмерное увлечение пилингами не вызывает рак напрямую, но может повысить риск его развития.

Эксперт подчеркнула, что кислотный пилинг должен проводить только квалифицированный врач-косметолог. Перед процедурой важно пройти консультацию, а после нее соблюдать рекомендации по уходу за кожей и обязательно использовать солнцезащитные средства, чтобы снизить риск осложнений.

Ранее ВОЗ предупреждала, что в конце июня из-за жары, высокой солнечной активности и массового отдыха на природе возрастает риск перегрева, обезвоживания, солнечных ожогов и пищевых отравлений, пишет «Царьград».