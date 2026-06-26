Бастрыкин призвал ввести единые стандарты охраны, в том числе в школах. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет считает, что стране необходимо ввести единые стандарты охраны, в том числе в школах. Об этом в рамках ПМЮФ заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, только в 2026 году Следственный комитет возбудил восемь уголовных дел по фактам нападения подростков на школы.

Ранее в Госдуме предложили создать единую систему охраны школ, чтобы повысить безопасность учебных учреждений. В инициативе отмечается, что стоит ввести единые стандарты для подготовки охранников. Они должны быть в возрасте от 25 до 50 лет, иметь среднее профессиональное образование, перед работой пройти курс детской и подростковой психологии, а также знать основы оказания первой медицинской помощи.

До этого Минпросвещения России разработало и направило в регионы регламент из пяти этапов для разрешения конфликтных ситуаций в школах и колледжах.