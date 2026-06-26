Канцлеру ФРГ Мерцу предрекли досрочные выборы Фото: REUTERS.

Позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца остаются крайне шаткими. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал политолог Александр Рар, отметив, что постоянные внутренние конфликты в правящей коалиции и провал назревших реформ могут спровоцировать коллапс власти и досрочные выборы.

Эксперт подчеркнул, что на фоне падения доверия к правительству рейтинг оппозиции продолжает расти. Согласно опросам, лидерство в случае внеочередного голосования может занять ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ), что делает этот сценарий максимально рискованным для Берлина.

По словам Рара, удержать власть Мерц теоретически сможет лишь путем жесткого давления на АдГ и создания неустойчивой коалиции с социал-демократами и «Зелёными». Политолог отметил, что вернуть стабильность в ФРГ и другие страны Европы, где также растут радикальные настроения, возможно только через глубокое исправление кризисной экономики Евросоюза, ухудшение которой сейчас остро чувствует население.

Как передает «Царьград», Сара Вагенкнехт, глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», призвала заменить канцлера Фридриха Мерца более эффективным лидером. По ее мнению, ФРГ нуждается в новом подходе к управлению.