Песков: вечером 26 июня у Путина возможны международные контакты Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

У президента России Владимира Путина вечером 26 июня возможны международные контакты. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ обеспечение внутренней безопасности и стабильности. На эту тему российский лидер разговаривал во время оперативного совещания.

Еще днем ранее Владимир Путин провел в Подмосковном Жуковском. В Летно-исследовательском институте имени Громова его ждали три новых российских лайнера: SJ-100, МС-21 и Ил-114-300. Путин с удовольствием поговорил с главными конструкторами и летчиками-испытателями трех лайнеров, даже посидел в кабине.