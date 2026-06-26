Песков заявил о желании Трампа помочь урегулированию на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Москва видит искреннее желание главы Белого дома Дональда Трампа помочь урегулированию конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что в Кремле высоко ценят готовность американской стороны и переговорной команды США способствовать выходу на «мирные рельсы». Песков отметил, что влияние Вашингтона как на страны Европы, так и на Киев может оказаться очень полезным в этом процессе.

«Учитывая влияние США и на европейские страны, и на Украину, и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента Трампа и его переговорной команды все-таки помочь в выходе на „мирные рельсы“ урегулирования, мы высоко ценим эту готовность США», — прокомментировал представитель Кремля.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп считает конфликт на Украине катастрофой для своей страны, называя позицию Владимира Зеленского абсурдной, а саму ситуацию губительной для Вашингтона, поскольку она толкает Россию в сторону Китая. Карлсон также подчеркнул, что мужское население Украины истощено и страна фактически перестала существовать.