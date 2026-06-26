В Следственном комитете предложили замену школьным «Разговорам о важном»

Бастрыкин предложил заменить «Разговоры о важном» в школах уроками мужества. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Школьные «Разговоры о важном» следует заменить уроками мужества. Туда могли бы приходить участники специальной военной операции. Об этом на полях ПМЮФ заявил глава Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

На этом же мероприятии глава ведомства отметил, что действующие от спецслужб Украины вербовщики пытаются создать у вербуемых ими несовершеннолетних россиян иллюзию безнаказанности и значимости их действий.

Также Александр Бастрыкин заявил, что в Следственном комитете считают, что в стране необходимо ввести единые стандарты охраны, в том числе в школах. По его словам, только в 2026 году Следственный комитет возбудил восемь уголовных дел по фактам нападения подростков на школы.