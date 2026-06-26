Почему смартфон не подключается к Wi-Fi: эксперт назвал главные причины

Александр Джакония: Wi-Fi может плохо работать из-за бытовой техники Фото: REUTERS.

Если смартфон отказывается подключаться к беспроводной сети, не стоит сразу нести его в сервисный центр. Причина далеко не всегда кроется в поломке самого гаджета. Об этом в интервью RT рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

По словам эксперта, одной из самых распространенных и простых проблем является устаревший пароль. Если данные на роутере изменились, а телефон пытается использовать старые, подключение не установится. В этом случае достаточно «забыть» сеть в настройках смартфона и ввести новый пароль.

Также критическое значение имеет уровень сигнала и наличие преград. На качество соединения влияют стены, бытовая техника и даже соседские маршрутизаторы. Если роутер спрятан в шкаф или стоит рядом с микроволновкой, связь будет нестабильной.

Среди основных причин эксперт также отметил перегрузку маршрутизатора. Домашние роутеры могут «зависать», если к ним одновременно подключено слишком много устройств (от ноутбуков до умных колонок). В таком случае нужно перезагрузить роутер и отключить неиспользуемую технику.

Еще одной из причин проблемы с Wi-Fi могут стать старые смартфоны, которые часто не поддерживают частоту 5 ГГц. В таком случае нужно включить в настройках роутера отдельную сеть на более совместимой частоте 2,4 ГГц.

В случае, если к Wi-Fi не может подключиться вообще ни один гаджет, проблему нужно искать на стороне роутера или провайдера. Если же проблема только с одним телефоном, можно сбросить его сетевые настройки. Однако делать это стоит в последнюю очередь, так как процедура удалит все сохраненные пароли и Bluetooth-соединения, предупредил эксперт.

Обращаться к специалистам в сервис Джакония рекомендовал лишь тогда, когда модуль Wi-Fi на смартфоне вообще не включается или аппарат не видит ни одну сеть даже после полного сброса параметров.

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