Три польских политика решили вернуть свои государственные награды Украине. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на депутата польского Сейма Марека Кучиньского.

По информации источика, речь идет о бывшем маршале Сейма Мареке Кухциньском, экс-министре обороны Мариуше Блащаке и бывшем главе МИД Збигневе Рау.

Свое решение они объяснили «уважением к жертвам Волынской трагедии», поддержкой президента Польши Кароля Навроцкого и протестом против действий украинских политических элит.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*. Польский лидер заявил, что обязан поддерживать честь этой государственной награды.

* - УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ