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НовостиПолитика26 июня 2026 10:05

Еще трое польских политиков решили вернуть свои госнаграды Украине

Польские политики объяснили свое решение вернуть госнаграды Украине
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Вениамин ЗАХАРОВ

Три польских политика решили вернуть свои государственные награды Украине. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на депутата польского Сейма Марека Кучиньского.

По информации источика, речь идет о бывшем маршале Сейма Мареке Кухциньском, экс-министре обороны Мариуше Блащаке и бывшем главе МИД Збигневе Рау.

Свое решение они объяснили «уважением к жертвам Волынской трагедии», поддержкой президента Польши Кароля Навроцкого и протестом против действий украинских политических элит.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*. Польский лидер заявил, что обязан поддерживать честь этой государственной награды.

* - УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ