MWM: новый истребитель Як-130М значительно усилит оборонные возможности России

Як-130М. Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Проект Як-130М играет ключевую роль в укреплении обороноспособности России и её позиций на мировом рынке военной авиации. Благодаря низкой стоимости обслуживания, Воздушно-космические силы России смогут значительно расширить свой боевой авиапарк, адаптируя его к современным военным вызовам, считает американское издание Military Watch Magazine.

«Главным преимуществом Як-130М по сравнению с базовой версией является установка радара с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) БРЛС-130Р, который обеспечивает реальное обнаружение целей «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», приближая самолёт к лёгкому истребителю, а не к чисто учебно-тренировочному самолёту», - говорится в публикации.

Это также позволит списать устаревшие истребители МиГ-29А, что снизит расходы на техническое обслуживание и повысит боеспособность. На международных рынках Як-130М сможет успешно конкурировать с JF-17 Block 3 и FA-50. Кроме того, менее развитые страны, такие как Лаос и Буркина-Фасо, смогут приобрести современные истребители по доступной цене и с минимальными затратами на обслуживание.

Ранее KP.RU сообщил, что первый полет Як-130М был совершен в Иркутске - самолет показал хорошие результаты и полностью выполнил задачи теста.