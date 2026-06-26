Эксперт предупредил об опасности регулярной смены паролей: в чем причина

Киберэксперт Бедеров: регулярная смена паролей вредит безопасности Фото: REUTERS.

Парадигма «менять пароль раз в месяц» безнадежно устарела и часто вредит безопасности. Об этом в беседе RT сообщил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Эксперт уточнил, что принудительное обновление заставляет людей использовать простые шаблоны (например, «DachaLето2025») или записывать данные на стикеры, что на руку злоумышленникам.

Бедеров рекомендует менять длинную, нетривиальную парольную фразу только при утечке. Куда важнее, по его словам, отключить функцию WPS на роутере и раз в неделю проверять список подключенных устройств в админ-панели на предмет чужих MAC-адресов.

Главной же угрозой киберэксперт назвал старые провайдерские роутеры (от 7–10 лет) без обновлений прошивки. При наличии уязвимости в микрокоде хакеры смогут взломать устройство удалённо, независимо от сложности вашего пароля.

Киберэксперт Владимир Зыков рассказал, что мошенники интересуются кличками домашних питомцев на сайтах знакомств и других ресурсах, так как некоторые пользователи используют их в качестве паролей. По данным опроса, 12% россиян выбирают клички животных в качестве паролей, 13% — имена членов семьи, 11% — значимые даты. Как передает 360.ru, специалист советует использовать двухфакторную аутентификацию и не сообщать малознакомым людям информацию о питомцах и близких.