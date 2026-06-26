"Абрау-Дюрсо" выплатит дивиденды по 5,24 рубля за акцию за 2025 год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Акционеры "Абрау-Дюрсо" утвердили выплату дивидендов за прошлый год в размере 5,24 рубля на акцию. При этом общая сумма дивидендов составит 570,58 млн рублей. Об этом сообщили в компании.

Там отметили, что 7 июля установлено датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Оставшуюся часть прибыли акционеры "Абрау-Дюрсо" решили оставить нераспределенной.

Как писал сайт KP.RU, годовое заседание Общего собрания акционеров Сбера по итогам 2025 года состоится 30 июня. Мероприятие будет проводится в дистанционном формате. На заседании акционеры примут решение о выплате рекордных для банка дивидендов — 850,2 млрд рублей. Собранию предстоит утвердить годовой отчет, избрать новый состав Наблюдательного совета, утвердить аудитора банка.