Средства ПВО уничтожили 4562 беспилотника ВСУ и пять ракет за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы ПВО за прошедшую неделю нейтрализовали более 4,5 тысяча украинских дронов и пять крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"С 20-го по 26-е июня средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании...", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что также было уничтожено шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 4 562 беспилотника самолетного типа ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, за ночь российские военные сбили 660 вражеских беспилотников самолетного типа. Боевики ВСУ при помощи дронов пытались атаковать объекты Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областях, а также над Московским регионом и Крымом.