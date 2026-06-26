Российские военные взяли в плен и вывели из Константиновки 10 боевиков ВСУ Фото: ТАСС.

Российские бойцы продолжают активно продвигаться вперед в Константиновке ДНР, где взяли в плен и вывели из города 10 украинских боевиков. Об этом сообщил замкомандира отряда 10-го гвардейского танкового полка с позывным "Опер", слова которого приводит Минобороны РФ.

"Последний раз у нас получилось, тут около 10 человек, по-моему, вывели пленных, то есть дали возможность их вывести", - сказал офицер.

Он отметил, что на предыдущих направлениях противник пытался их уничтожить.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что все дороги, ведущие к Константиновке, перекрыты для вооруженных формирований Украины. Контроль над ними осуществляется круглосуточно операторами беспилотных систем Южной группировки войск.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в Константиновке российские бойцы развивают активное наступление, у ВСУ здесь осталось не более 200-300 боевиков. ВС РФ там фактически перебили противнику все логистические возможности для снабжения своей группировки.