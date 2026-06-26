Россиян предупредили о крадущем «Госуслуги» вирусе: как он работает Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали активно распространять вредоносное ПО под видом безопасных сервисов для общения. Программы способны похищать личные данные пользователей, включая доступы к онлайн-банкингу и аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

Только за апрель 2026 года эксперты обнаружили более 4,7 тысячи фишинговых ресурсов. Злоумышленники создают точные копии известных платформ или продвигают абсолютно новые приложения, позиционируя их как «единственный безопасный способ связи в РФ». Жертвы переходят на такие сайты через рекламу, сторонние маркетплейсы или манипуляции в поисковой выдаче, рассказал эксперт.

По словам Двилянского, последствия установки могут быть критическими. В лучшем случае приложение завалит рекламой и украдет список контактов. В худшем — пользователь скачает троян, который перехватит контроль над сообщениями, паролями и медиафайлами, открыв преступникам прямой доступ к деньгам и госсервисам.

Чтобы обезопасить себя, специалист призывает скачивать софт строго из официальных магазинов, проверять разработчиков и не давать приложениям избыточных разрешений.

Aif.ru рассказали, что мошенники предлагают россиянам получить топливо по записи через сайт, требуя ввести номер телефона и код из СМС. Это приводит к перехвату управления учетной записью. Эксперты советуют использовать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, не вводить данные на незнакомых сайтах и проверять источники информации.

Доцент Финансового университета Пётр Щербаченко сообщил об активизации мошенников в сезон дачного отдыха, предлагающих фиктивные дома, передает «Царьград». Он советует проверять объявления и не переводить деньги без осмотра объекта.