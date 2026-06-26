«Странные формулировки»: в Кремле прокомментировали обращение ветерана СВО к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кремле пока не ознакомились с обращением ветерана СВО Александра Лунина к президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Мы еще пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала», — подытожил Песков в своей речи. Подробности он раскрывать не стал.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России уделяет большое внимание тому, чтобы ветераны СВО были востребованы на рынке труда после окончании их службы. Именно поэтому в конце 2025 года глава государства отмечал важность прохождения адаптации ветерана СВО после прохождения службы.