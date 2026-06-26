Не «платье принцессы»: стилист раскрыла тренды выпускного-2026

Стилист рассказала, как меняется образ выпускников-2026. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускной вечер в 2026 году все меньше похож на конкурс нарядов и все больше – на историю про личный стиль и настроение, которое выпускники хотят запомнить. Вместо громоздких образов и «платья принцессы» девушки выбирают более универсальные вещи, а акцент смещается на детали, рассказала стилист Валентина Трифоненкова. Об этом пишет mk.ru.

«Я сказала бы, что вдохновение для выпускных нарядов девушки сегодня черпают в моде почти столетней давности, в 1930-х годах. На пике популярности романтичность и сдержанность, плавный силуэт по фигуре, длина миди, ставка на хорошие крой и ткань», – поделилась эксперт.

Стилист отметила, что к моде возвращаются корсеты, однако сегодня этот элемент, по ее словам, уже не воспринимается как способ эпатажа или акцент на сексуальности. Речь идет скорее о более мягком и естественном подходе к силуэту.

Юноши, в свою очередь, тоже уходят от строгих костюмов – выбирают более расслабленные пиджаки и повседневные сочетания, сохраняя при этом белую рубашку как базовый элемент выпускного стиля.

Ранее стало известно о тренде, согласно которому российские школьники все чаще отказываются от проведения традиционного выпускного вечера.