Глава МО Белоруссии Хренин назвал Украину крупнейшим очагом неонацизма Фото: REUTERS.

Украина усилиями западных кураторов превращена в крупнейший очаг неонацизма. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на IV Международном антифашистском конгрессе.

"В крупнейший очаг неонацизма усилиями глобалистских европейских структур превращена Украина", - сказал он.

Глава ведомства отметил, что при молчаливом согласии большинства европейских правительств киевский режим совершает теракты против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, осуществляет масштабную дискриминацию и уничтожение по этническому и религиозному признаку украинцев.

Хренин подчеркнул, что киевский режим по сути действует так же, как действовали его идейные кумиры – агрессивные украинские националисты – в 30-х – 40-х годах прошлого века, предавшие своих соотечественников и верно служившие их поработителям.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европы поощряют узаконенные на Украине нацизм и расизм, назвав это их ценностями. Европа полностью провалила свою роль в урегулировании украинского конфликта, начиная с 2014 года, констатировал дипломат.