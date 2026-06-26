Никакого самовольного вскрытия: пошаговая инструкция при прорыве трубы у отсутствующих соседей

Эксперт по ЖКХ Бондарь: при прорыве трубы у соседей нельзя вскрывать двери Фото: "КП" Архив.

Если соседи сверху уехали в отпуск, а их квартиру прорвало, паниковать и пытаться самостоятельно вскрывать чужую дверь не стоит — право на неприкосновенность жилища охраняется законом. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, действовать нужно строго по закону, разделяя шаги на экстренные, чтобы остановить воду, и юридические, чтобы зафиксировать ущерб и вернуть деньги.

Первым делом необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. У специалистов есть 30 минут с момента регистрации заявки, чтобы локализовать повреждение. На практике работники обычно перекрывают общий стояк водоснабжения в подвале — это временно оставит подъезд без воды, но остановит разрушение имущества.

Если собственники уехали надолго, управляющая компания вправе вскрыть помещение, привлекая сотрудников МЧС и полицию. МЧС имеют полномочия действовать в условиях крайней необходимости для ликвидации аварий.

В течение 12 часов после обращения УК обязана составить официальный акт о заливе, где детально описываются испорченные вещи и причина аварии. Если коммунальщики затягивают процесс, жильцы могут составить акт самостоятельно, пригласив соседей в качестве свидетелей. Специалист советует зафиксировать все повреждения на фото или видео — это поможет при возмещении расходов.

Для точного расчета стоимости ремонта привлекается независимый эксперт. С его отчетом следует направить виновному письменное требование о добровольном покрытии расходов. При этом важно понять, кто именно отвечает за аварию: за стояки до первого отключающего крана отвечает УК, а если лопнула батарея, которую меняли сами жильцы, или потекла стиральная машина — вина ложится на владельцев квартиры. Если компромисс не найден, спор решается в суде, и с виновника можно взыскать траты на юриста и экспертизу.