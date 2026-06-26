Стало известно состояние актера Евгения Стеблова после госпитализации

В ночь с 19 на 20 июня актеру стало плохо в своей квартире на Тверской улице. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Состояние народного артиста России Евгения Стеблова, известного по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Раба любви» и «Сибирский цирюльник», прокомментировала его помощница после сообщений об экстренной госпитализации. По ее словам, врачи не подтвердили предварительный диагноз, а сам артист уже вернулся домой. Об этом пишет mk.ru.

«Сейчас состояние Евгения Юрьевича стабильное. В больнице о подозрении об ухудшении паховой грыжи не подтвердили», – заявила помощница актера.

В ночь с 19 на 20 июня артисту стало плохо в своей квартире на Тверской улице. Ему вызвали скорую помощь, после чего 80-летнего Стеблова госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на осложнение паховой грыжи.

Ранее актер Евгений Стеблов в интервью KP.RU рассказал о личной жизни после развода и признался, что больше не строит планов на новые браки. Он отметил, что с женщинами ему в целом везло, а самые долгие отношения были связаны с первой супругой, с которой он прожил более 30 лет.