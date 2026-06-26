Актера Евгения Стеблова увезли в больницу с сильной болью из-за паховой грыжи

Актера Евгения Стеблова экстренно увезли в больницу с сильной болью из-за паховой грыжи. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Актера Евгения Стеблова экстренно увезли в больницу с сильной болью из-за паховой грыжи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

80-летнему народному артисту России стало плохо ночью. У него появилась острая боль в паховой области, которая усиливалась. После этого Стеблов вызвал скорую помощь.

Сначала врачи подозревали ущемление грыжи. Такое состояние может требовать срочной операции, однако хирургическое вмешательство артисту не понадобилось. Медики диагностировали у него правостороннюю паховую грыжу и справились с осложнением без операции.

Позже сам Стеблов подтвердил информацию о госпитализации. В беседе с «Известиями» он уточнил, что сейчас уже чувствует себя хорошо.

«Все нормально у меня, все хорошо. (Госпитализация – прим.ред.) была, но все обошлось», — сказал актер.

Ранее звезду фильма «Миссия невыполнима» Винга Реймса госпитализировали после ухудшения самочувствия. По данным СМИ, актер потерял равновесие и оказался в полубессознательном состоянии. Позже его представитель сообщил, что причиной стал перегрев, а сам артист в тот же день был выписан из больницы.