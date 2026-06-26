Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 июня 2026 11:54

Умер Сергей Иванов, бывший министр обороны России

Сергей Иванов скончался на 74-м году жизни
Мария СПИРИДОНОВА
Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов умер на 74-м году жизни

Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов умер на 74-м году жизни

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Умер Сергей Иванов, российский государственный, политический и военный деятель, бывший министр обороны России. Ему было 73 года. Как сообщает Единая лига ВТБ, в состав которой входил политик, причина смерти не уточняется.

В разные годы Сергей Борисович занимал ключевые государственные посты. В период с 2001 по 2007 годы Иванов возглавлял Министерство обороны, затем занимал пост первого заместителя председателя правительства. С 2011 по 2016 год руководил администрацией президента, а в 2016 году был назначен спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В 2024 году его полномочия были продлены.

Иванов имел звание генерал-полковника запаса и был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в своих мемуарах высоко оценила Сергея Борисовича как надежного партнера.