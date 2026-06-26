Андреасяна не остановить: стало известно, какой классический шедевр он экранизирует на этот раз

Режиссер Садрик Андреасян Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Режиссера Сарика Андреасяна не остановить. Он приступил к работе над новой экранизацией классики. В этот раз деятель кино замахнулся на роман «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Об этом он рассказал сам в своем Telegram-канале.

«12 стульев» — моя следующая работа в рамках экранизации классики! Съемки летом 2027 года! Сценарий и кастинг в процессе», — резюмировал режиссер.

Режиссер опубликовал синопсис фильма, который сохранит классическую сюжетную основу романа. Он не стал говорить о том, исполнит ли в этом фильме какую-нибудь роль его супруга Лиза Моряк. Нужно отметить, что Андреасян старается снимать ее в каждом своем фильме.

Ранее KP.RU сообщил, что Сарик Андреасян устроил истерику и сбежал с лекции, которую читал, из-за слов об Андрее Тарковском. Он отметил, что ненавидит фильмы этого режиссера и не понимает, почему его многие восхваляют.