Бастрыкин заявил, что не разрешает матерям служить в зоне СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил, что не разрешает женщинам с детьми служить в следственных органах в зоне специальной военной операции (СВО).

Бастрыкин пояснил, что сотрудницы должны подавать рапорт с указанием семейного положения. В случае наличия детей глава СК отклоняет такие заявления. По словам Бастрыкина, с начала СВО в зоне боевых действий погибли 22 сотрудника ведомства.

Как писал KP.RU, в апреле Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание по расследованию преступлений украинских боевиков. Первый замглавы СКР Эдуард Кабурнеев доложил главе СК, что с 2014 года возбуждено почти 10 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима. К ответственности привлечены более тысячи иностранных наемников.