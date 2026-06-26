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НовостиПолитика26 июня 2026 12:07

Бастрыкин заявил, что не разрешает матерям служить в зоне СВО

С 2022 года в зоне СВО погибли 22 сотрудника СК, заявил Бастрыкин
Мария СПИРИДОНОВА
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил, что не разрешает женщинам с детьми служить в следственных органах в зоне специальной военной операции (СВО).

Бастрыкин пояснил, что сотрудницы должны подавать рапорт с указанием семейного положения. В случае наличия детей глава СК отклоняет такие заявления. По словам Бастрыкина, с начала СВО в зоне боевых действий погибли 22 сотрудника ведомства.

Как писал KP.RU, в апреле Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание по расследованию преступлений украинских боевиков. Первый замглавы СКР Эдуард Кабурнеев доложил главе СК, что с 2014 года возбуждено почти 10 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима. К ответственности привлечены более тысячи иностранных наемников.