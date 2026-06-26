Лавров потребовал внести ясность в ситуацию с ролью США по Украине Фото: REUTERS.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что следует внести ясность в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине после высказываний американского госсекретаря Марко Рубио об итогах саммита в Анкоридже.

"Конечно, надо внести ясность во всю эту ситуацию. Но факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной", - подчеркнул дипломат.

Министр пояснил, что в Анкоридже президент РФ Владимир Путин вместе с главой Белого дома Дональдом Трампом обсуждали американские предложения по Украине, которые ранее в Москву привозил спецпосланник Стивен Уиткофф. Там же присутствовал и Рубио, добавил Лавров.

Как писал сайт KP.RU, 25 июня глава госдепа Марко Рубио заявил, что между Вашингтоном и Москвой на Аляске в августе прошлого года не было заключено никаких договоренностей. При этом чиновник отметил, что США готовы оказать любую посильную помощь в заключении мира на Украине.