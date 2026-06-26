Психолог рассказала, как заметить зависимость от наркотиков у детей

Эксперт отметила, что насторожить должны пропажа денег и появление странных предметов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Распознать первые признаки употребления наркотиков у подростков бывает непросто, но именно внимательность родителей часто позволяет вовремя остановить беду. О том, на какие изменения в поведении и внешности стоит обращать внимание, рассказала психолог Юлия Кузнецова. Об этом пишет mk.ru.

«Настоящая помощь - это только помощь квалифицированных врачей и реабилитологов, работающих в рамках закона и с соблюдением всех медицинских стандартов. Не дайте эмоциям и страху заставить вас обратиться к шарлатанам. Берегите себя и своих детей», – отметила эксперт.

По словам специалиста, тревожные сигналы обычно проявляются сразу в нескольких направлениях: это и резкое ухудшение внешнего вида, и изменение привычек, и разрыв прежнего круга общения. Подросток может становиться замкнутым, раздражительным, у него появляются проблемы со сном, а также подозрительная скрытность в переписках и финансах.

Эксперт отметила, что насторожить должны и бытовые детали – пропажа денег, появление странных предметов, а также новые слова и сленг, которые раньше не использовались. В такой ситуации важно не обвинять и не кричать, а спокойно выстроить разговор.

Ранее стало известно о снижении числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в России. Показатель сократился более чем на 40%.