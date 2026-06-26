Известный российский шоумен Тимур Родригез женился на актрисе Кате Кабак. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный российский шоумен Тимур Родригез женился на актрисе Кате Кабак. Об этом сообщило издание Super.

"Пара вступила в брак сегодня в Дворце бракосочетания №1", - говорится в публикации.

Молодожены с гостями запрыгнули в экскурсионный автобус и отправились на дальнейшее празднование. Издание напомнило, что предложение Тимур сделал Кате в апреле этого года после двух лет отношений.

Как писал сайт KP.RU, в конце апреля Тимур Родригез и Катя Кабак объявили о намерении сыграть свадьбу. На тот момент артисты были помолвлены.

Ранее Тимур Родригез объявил о расставании с женой Анной Девочкиной. В ноябре 2024 года шоумен обмолвился, что сообщил супруге о разрыве по телефону – в тот момент они были не вместе. Окончательно отношения супруги выяснили только спустя месяц, когда Анна прилетела в Москву.