Генерал Горемыкин: Запад пытается украсть Победу у бывших республик СССР Фото: REUTERS.

Запад пытается исключить СССР из числа победителей Второй мировой войны и украсть Победу у бывших республик Союза. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.

По словам генерала, западные страны все чаще не упоминают решающую роль Красной армии в разгроме вермахта. Причем такая риторика касается не только России, но и других республик бывшего СССР.

«Это значит, что Победу пытаются украсть не только у сегодняшней России, но и у Белоруссии, республик Закавказья, Средней Азии», — заявил Горемыкин.

Замглавы Минобороны также указал на ситуацию в Восточной Европе и Прибалтике. По его словам, там на государственном уровне заявляют, что СССР якобы не освободил эти страны от фашизма, а оккупировал и поработил. Горемыкин назвал это свидетельством того, что западные политические элиты забыли уроки Нюрнберга.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО занимаются переписыванием истории и подтасовкой фактов. По словам министра, западные политики пытаются исказить роль СССР в европейской безопасности и итогах Второй мировой войны. Он также указывал, что в Европе и НАТО стремятся переписать исторические события в удобном для себя ключе.