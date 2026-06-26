Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего главы Министерства обороны РФ Сергея Иванова. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», - сообщил официальный представитель Кремля.

Ранее KP.RU сообщал, что на 74-м году жизни скончался бывший министр обороны России, российский государственный, политический и военный деятель Сергей Иванов. Причина смерти экс-министра не уточняется.

Сергей Иванов имел звание генерал-полковника запаса и был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В разные годы он занимал ключевые государственные посты, был спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и занимал пост первого заместителя председателя правительства.