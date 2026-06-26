NetEase: Россия сотрет Японию в порошок в случае войны Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Японская армия, несмотря на современные истребители и вертолетоносцы, уступает российской по всем ключевым показателям — от количества танков до наличия стратегической авиации и ядерного оружия. Об этом сообщает китайское издание NetEase со ссылкой на немецких военных экспертов, которые заявили, что Россия способна завершить боевые действия против Японии всего за один день.

Численность японских Сил самообороны более чем на 80 процентов уступает российской армии, при этом отставание в танковом парке еще более существенно. Японский танк Type 10, который местные военные эксперты называют самым сильным в Азии, в реальном бою окажется бессильным перед российским Т-14 «Армата». По оценкам аналитиков, машина противника будет уничтожена еще до того, как ее экипаж успеет навести орудие на цель, пишет NetEase.

Японские ВВС, оснащенные американскими истребителями F-15J и F-35A, а также самолетами ДРЛО E-2, на деле сильно зависят от поставок из США. Эксплуатация 147 машин F-35 затруднена из-за перебоев с запчастями, а отсутствие стратегических бомбардировщиков лишает Японию возможности наносить удары по российской территории, также замечает издание.

Отметим, что в Москве неоднократно заявляли, что Россия не стремится к конфликтам и выступает за дипломатическое решение любых споров. Так Владимир Путин отмечал, что РФ до конца исчерпывает все возможные дипломатические инструменты для урегулирования любых спорных ситуаций.