Минобороны: члены НАТО усугубляют конфликт на Украине Фото: REUTERS.

Конфликт на Украине затягивается из-за позиции европейских членов НАТО. Об этом заявил заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на антифашистском конгрессе в Минске.

«Именно европейские члены НАТО затягивают этот вооружённый конфликт. Руководство многих европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине за столом переговоров», — резюмировал представитель Минобороны.

Нужно отметить, что Горемыкин подчеркнул открытое приготовление Запада к прямому конфликту с Россией. При этом НАТО пытается перекинуть ответственность за свои действия именно на Москву. В ЕС говорят о том, что действуют так якобы из-за агрессии России. Но в Кремле не раз подчеркивали, что никогда никому не угрожали, в том числе и Европе. Более того, именно Россия первая настояла на возобновление переговоров по Украине с 2022 года.