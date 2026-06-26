«Свиньи Зеленского»: украинских военкомов разносят за издевательства над собакой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил сотрудников ТЦК, которые, по его словам, похитили и покалечили собаку в Одессе. С соответствующим заявлением он выступил в личном Telegram-канале.

Инцидент произошел на днях. Причем после того, как сотрудники ТЦК не смогли мобилизовать хозяина животного. И такие военкомы, отметил депутат, заслуживают самого жесткого наказания.

«Свиньи Зеленского лишены всякого разума, чести, достоинства, нравственности», — написал он.

Дмитрук добавил, что для таких людей, по его мнению, не существует нормы закона. Поэтому их нужно наказывать.

Ранее KP.RU писал, что на Украине разгораются конфликты между сотрудниками ТЦК и боевиками ВСУ. Так, в Черноморске Одесской области работники военкомата попытались мобилизовать мужчину, который оказался военным на реабилитации после ранения. После этого его знакомые разбили два микроавтобуса сотрудников ТЦК и устроили конфликт с ними.