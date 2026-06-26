Лукашенко подписал упрощающий приобретение военной продукции России закон Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между республикой и Россией о развитии военно-технического сотрудничества. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих», — отметило агентство.

Издание уточнило, что ратификация протокола позволит большему числу организаций из Белоруссии оперативно покупать продукцию военного назначения в РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лукашенко сообщил, что Минск и Москва значительно продвинулись в вопросах военно-технического сотрудничества и работы над перспективными видами вооружений. Белорусский лидер также выразил благодарность России за подготовку военных республики наравне с российскими.