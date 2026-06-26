Матвиенко назвала доллар политизированным инструментом давления на все страны. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала американский доллар инструментом давления на все страны. Об этом она высказалась на полях пленарного заседания XIII Форума регионов России и Белоруссии в Минске.

В ходе выступления Матвиенко ответила, что на сегодняшний день Россия и Белоруссия ведут более 90% расчетов в национальных валютах стран.

«Это помогает защитить взаимную торговлю и инвестиции от <...> политизированного доллара - инструмента давления уже сегодня, по сути, на все государства», - подчеркнула председатель Совфеда.

Как сообщал KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что США за счет доллара ведут эксплуатацию других экономик. Глава государства подчеркнул, что использование американской валюты в качестве мировой приносит Штатам «незаработанные деньги в большом объеме».