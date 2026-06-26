Россиянам рассказали о новой схеме мошенников на теме СВО Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Украинские мошенники придумали новую схему обмана россиян, используя кладбища. Теперь они вербуют молодых людей, чтобы те фотографировали могилы участников СВО. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026) сообщили известные пранкеры Вован и Лексус, пишет «КП-Санкт-Петербург».

«Против России и молодежи работает порядка 80 тысяч человек, это поставлено на конвейер. И ситуация будет только хуже, потому что мошенники озлоблены в связи с мерами, которые вводятся против них. Одна из последних тенденций следующая: они заставляют молодых людей ездить по кладбищам и фотографировать могилы участников СВО», — уточнил Алексей «Лексус» Столяров.

Собранные фото с могил планируют использовать для звонков родственникам — чтобы выманить деньги или завербовать граждан.

Ранее стало известно, что мошенники на Украине начали обворовывать даже своих сограждан. Пять аферисток из Кировоградской области выманили у семей пленных и пропавших без вести военнослужащих ВСУ более 37 тысяч долларов.