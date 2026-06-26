Путин назначил Вячеслава Гладкова новым послом РФ в Абхазии. Фото: Павел Колядин/ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова новым послом РФ в Абхазии. Соответствующий указ главы государства размещен на сайте опубликования правовых актов в пятницу, 26 июня.

«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия», - говорится в документе, подписанном Путиным.

Ранее KP.RU сообщал, что комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру бывшего губернатора Белгородской области на пост посла России в Абхазии. Гладков сменит нынешнего посла Михаила Шургалина. Напомним, что Гладков покинул пост главы региона в мае, уйдя в отставку по собственному желанию.

В скором времени также произойдет смена посла России в Таджикистане. Комитет Госдумы по делам СНГ дал согласие на назначение Александра Кинщака на эту должность.