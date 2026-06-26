"Не надо заблуждаться": Россиян предупредили, что ОС Android может подкинуть проблем в скором будущем

Муртазин: Владельцы смартфонов с ОС Android могут столкнуться с проблемами Фото: Shutterstock.

Владельцы смартфонов на базе операционной системы (ОС) Android в недалеком будущем могут столкнуться с теми же проблемами, что и пользователи iOS. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Сегодня те, кто хочет оставаться на iPhone, покупают второй Android-аппарат для каких-то российских приложений. Если говорить о нашем недалеком будущем, то, абстрагируясь от ситуации с "айфонами", все то же самое будет происходить на "андроиде". Не надо заблуждаться", - сказал специалист.

По его мнению, это будет происходить с временным промежутком в два - три года. То есть в условном 2028-2029 году российские пользователи столкнутся с тем, что Android поменяет правила размещения приложений, и напрямую их ставить не получится.

При этом аналитик подчеркнул, что у России имеется собственная операционная система "Аврора", которая при нужной доработке способна стать альтернативой иностранным ОС. В противном случае к моменту отключения Android россияне рискуют остаться только с HarmonyOS от Huawei. Однако Huawei не сможет произвести нужное количество аппаратов под Россию, и коммуникации будут страдать, заключил Муртазин.

Как писал сайт KP.RU, 25 июня App Store принял решение заблокировать российские приложения без каких-либо предварительных уведомлений. В Москве указали, что это было сделано в одностороннем порядке, а претензий или запросов от администрации площадки не поступало ни по дипломатическим, ни по техническим каналам.