Миллионер допустил фатальную ошибку и стал курьером

Бывший глава фирмы по доставке еды из Малайзии стал курьером. Фото: Joe McUbed/Shutterstock/Fotodom

Бывший глава фирмы по доставке еды в Малайзии разорился и стал курьером. Отмечается, что он имел довольно приличный доход, являлся миллионером, но допустил фатальную ошибку, которая привела его к смене деятельности. Об этом пишет Mothership.

Индера Ариа Ви Джини основал компанию в 2019 году и заработал 6 миллионов ринггитов чистой прибыли за первый год. Нанял более трех тысяч курьеров для работы в трех султанатах. С января 2021 года компания начала убывать.

Джини утверждает, что конкуренты узнали IP-адрес его курьерской службы. Прибыль упала до 40 тысяч ринггитов, что вынудило продать все активы для выплаты зарплат. Он стал нищим. Друзья отвернулись из-за страха, что он попросит в долг.

Джини был на грани депрессии, но вспомнил слова курьера, который рад работе из-за возможности кормить детей. Он стал развозчиком еды и помогает малоимущим. Несмотря на довольно скромный доход, бывший миллионер признался, что чувствует себя счастливым. Он рад помогать малоимущим хотя бы чем-то.

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