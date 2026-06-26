MFAN: 41% семей военных в США испытывают финансовые трудности с покупкой еды Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почти половина семей военнослужащих в США испытывали финансовые трудности при покупке продуктов питания в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные исследования организации по поддержке военнослужащих, ветеранов и их семей Military Family Advisory Network (MFAN).

Как отмечается в исследовании, кратно увеличилась доля, которые охарактеризовали уровень своей продовольственной безопасности как "низкий" или "очень низкий". Она увеличилась с 15,6% в 2023 году до 41,2% в 2025 году.

При этом для большинства семей (57,7%) рост цен на продукты стал самой тяжелой финансовой проблемой. А каждая третья семья испытывала трудности при оплате жилья и коммунальных услуг.

Отмечается, что данные были собраны в период со 2 октября 2025 года по 16 января 2026 года. В нем приняли участие более 10 тысяч американцев, в том числе действующие военнослужащие.

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