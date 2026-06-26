Певица Жасмин помогла с жильём пострадавшим от наводнения в Дагестане

Певица Жасмин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Жасмин (Сара Шор. — Прим.ред.) взяла на себя заботы о десятках семей, лишившихся крова из-за разбушевавшейся стихии в Дагестане. Артистка не только нашла для них временное жилье, но и полностью оплатила ремонт в пострадавших домах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей исполнительницы.

На прошлой неделе Жасмин лично приехала в Махачкалу, чтобы встретиться с теми, кого коснулась беда. В ходе визита она оценила масштаб разрушений и пообщалась с местными жителями. Представители певицы уточнили, что финансовая помощь была оказана 22 семьям, а для одного пожилого мужчины из Мамедкалы был приобретен автомобиль.

Одной из тех, кому протянули руку помощи, стала Мадина Магомедова. Она рассказала, что восстановление её собственного дома ещё продолжается, поэтому сейчас они вынуждены ютиться на съемной квартире. Женщина пояснила, что аренда оплачена благодаря певице, и они останутся там до полного завершения строительных работ.

Мадина Магомедова поделилась тяжелыми воспоминаниями о том, как долго их семья, включая маленькую больную внучку, практически оставалась на улице без надежды на крышу над головой. Она отметила, что строители пообещали сдать объект до сентября, чтобы успеть к плановой операции девочки. Сейчас все силы брошены на то, чтобы завершить ремонт в срок.

Напомним, что обильные дожди, обрушившиеся на Северный Кавказ в конце марта и начале апреля, вызвали масштабный паводок. Особенно серьезно стихия ударила по Дагестану и Чечне: там фиксировались подтопления домов, перебои со светом, а также сходы селей, из-за чего были повреждены многие дороги и мосты.