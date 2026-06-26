Песков назвал возмутительным запрет в Румынии выступать гимнасткам под флагом РФ Фото: REUTERS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным решение организаторов Кубка вызова в румынском Клуж-Напоке запретить российским гимнасткам выступать под национальным флагом.

"Случай возмутительный", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что отношения отечественной федерации с международной федерацией полностью налажены, и российские гимнастки выступают по праву с флагом и гимном России. Речь идет об абсолютно волюнтаристском решении муниципальных властей этого города, подчеркнул Песков.

Как писал сайт KP.RU, российская сборная по художественной гимнастике не примет участие в предстоящем этапе Кубка вызова, который должен был пройти в Клуж-Напоке. Организаторы состязаний устно предупредили россиян об отказе в демонстрации флага и исполнении гимна в случае побед гимнасток.

Напомним, что 17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил российских спортсменов к международным стартам с национальным флагом и гимном.